Этот тур может определить нового лидера, если «Наполи» одержит победу. В очной серии «неаполитанцы» давно не обыгрывали «римлян». Хозяева выиграли 4 из 5 матчей и в одном случае была ничья.
При этом «Интер» поджимает «Наполи» в таблице, отставая на один пункт. Ну а «Лацио», который выиграл 3 матча из 4 в турнире, устроит и ничья. Она позволит клубу сохранить место в зоне Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на поединок:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры почти равно оценивают шансы команд: 2.75 на «Лацио», 2.90 на «Наполи», 3.10 на ничью.
- Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Наполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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