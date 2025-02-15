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    «Лацио» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Лацио» примет «Наполи» в Риме на стадионе «Олимпико» 15 февраля в рамках 25-го тура итальянской Серии А. Матч начнется в 20:00 по мск.

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    Этот тур может определить нового лидера, если «Наполи» одержит победу. В очной серии «неаполитанцы» давно не обыгрывали «римлян». Хозяева выиграли 4 из 5 матчей и в одном случае была ничья.

    При этом «Интер» поджимает «Наполи» в таблице, отставая на один пункт. Ну а «Лацио», который выиграл 3 матча из 4 в турнире, устроит и ничья. Она позволит клубу сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на поединок:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

    • Букмекеры почти равно оценивают шансы команд: 2.75 на «Лацио», 2.90 на «Наполи», 3.10 на ничью.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Наполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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