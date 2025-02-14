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    Рахимов: Нам будет сложно удержать Даку

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался по поводу будущего Мирлинда Даку в команде.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Таких нападающих находить не всегда просто. Он доказывает своей игрой, что способен на многое.

    И я думаю, что удержать его будет нам сложно, но на сегодня ситуация такая, что мы договорились о том, что он продолжает выступать за "Рубин". До лета он остаётся в команде, а там посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

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    В текущем сезоне Даку провел за «Рубин» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов.

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