Постекоглу: Если «Манчестер Юнайтед» даст Амориму еще два года, то они увидят прогресс

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Я уважаю всех тренеров, потому что понимаю, насколько это тяжело.

Если бы спросили Рубена, то он бы сказал, что делает то, для чего его наняли. Уверен в этом. Они взяли его, определили его стиль, какой футбол он ставит, как относится к делу. Ты не делаешь такие назначения, потому что вам нравится чей-то внешний вид. Вы делаете много работы и берете тренера для определенной цели.

Те, кто считает, что все может существенно измениться за короткий промежуток времени, они живут в альтернативной вселенной, не основанной на реальности.

Если "Манчестер Юнайтед" даст Амориму еще два года, то они увидят прогресс. Вот столько времени это занимает.

Если кто-то может показать того, кто сделал это быстрее и без значительных вложений, скажите мне, и я последую этому примеру», — цитирует Постекоглу Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 16 февраля.