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    Алдонин: Нигерия — одна из сильнейших африканских команд, соперник неплохой для нас

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Сборная Нигерии
    Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящих матчах сборной России против Замбии, Нигерии и Беларуси.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «О Замбии и Нигерии знаю немного меньше, чем о Беларуси. Но Нигерия — это такая сборная, которая не нуждается в представлении. Футболисты этой команды всегда выступали в европейских клубах. Это одна из сильнейших африканских команд, поэтому соперник неплохой для нас.

    Что касается Беларуси, то в Минске будет непросто у нее выиграть.

    Если говорить о Замбии, даже не знаю, какое место она сейчас занимает на своем континенте. Но африканцы все атлетичные. Может быть, они не такие дисциплинированные и тактически не всегда играют грамотно, но что касается физической силы, то с этим у них всегда был порядок. Если оценивать уровень соперников в целом, то он неплохой.

    Матч с Нигерией показателен? Все зависит от того, какой состав к нам приедет. Да и у нас нужно, чтобы все футболисты были здоровы и могли сыграть. Именно этот матч должен стать наиболее интересным. Хотя и на противостояние с белорусами любопытно будет посмотреть», — цитирует Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

    В марте главная команда страны сыграет в родных стенах с Замбией. Точное время и место встречи будут объявлены дополнительно.

    6 июня сборная России дома проведет спарринг с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

    Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от официальных международных поединков.

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