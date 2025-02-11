«Мальорка» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

«Мальорка» — «Осасуна» Фото: globallookpress.com
Первый гол в этом матче хозяева забили на 81-й минуте, нападающий Ведат Мурики реализовал пенальти.
Уже на 90+4-й минуте игрок «Осасуны» Флавьен Бойомо сумел сравнять счет — 1:1.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Осасуна 1:1
Голы: 1:0 Ведат Мурики (пенальти) (81'), 1:1 Флавиен Бойомо (90 + 4') Предупреждения: Лукас Торро (35'), Алехандро Катена (79'), Флавиен Бойомо (87'), Аймар Орос (87'), Пабло Маффео (90 + 1')
После этого матча «Мальорка» располагается на 10-й позиции в таблице Примеры с 31-м баллом в копилке. «Осасуна» занимает 9-ю строчку с тем же количеством очков.