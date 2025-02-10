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    Карпин: Игра с «Динамо» больше не понравилась, чем понравилась

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Ростов Динамо
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (4:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Честно говоря, больше того, что не понравилось, чем понравилось. Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом. Это неприемлемо, будем разбираться, хотя счет на табло после первого тайма был 3:0.

    Футболисты восприимчивы к критике, надеюсь, на 100%. Когда мы проигрываем, но играем хорошо, тоже им говорю, что они правильно сделали, но это футбол и такое бывает. Когда играют плохо, значит, не важен счет, тем более в таких матчах. Даже после игр в чемпионате, в которых мы выигрывали, но играли не так, как хотели бы, такую же критику получали футболисты», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе «Ростов» стал пятым по итогам турнира, а «Динамо» финишировало последним.

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