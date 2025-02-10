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    Конте: «Наполи» не смог реализовать важные моменты

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    Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался о матче 24-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча закончилась вничью 1:1.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Наша трудность заключалась в том, что мы не реализовали важные моменты, а затем позволили "Удинезе" сразу же вернуться в игру, выйдя вперёд. Может случиться так, что после 70 минут вы пытаетесь ввести немного свежей энергии, с другими характеристиками в атаке. Я старался использовать все пять замен, но мы не всегда можем ждать до 85-й минуты.

    Жаль, потому что я думаю, что мы заслуживали большего, чем одно очко. Вторая половина матча медленно протекала, но в первой половине мы создали много моментов, мы контролировали игру, но если вы не реализуете эти возможности, то это вызовет проблемы.

    "Удинезе" — очень физически сильная команда с несколькими действительно качественными игроками, которые, как я верю, скоро перейдут в большие клубы. Мы делали то, что делаем всегда, прессинговали высоко, но у них были такие игроки, которые доминируют в воздухе и всегда представляют угрозу», — приводит слова Конте Football Italia.

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