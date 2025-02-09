Ташуев рассказал о восстановлении Бериши, Богосаваца и Харина

Главный тренервысказался о состоянии травмированных игроков команды.

«Бериша и Богосавац? Мирослав пока работает по своей программе в Сербии, а Бернард, возможно, на третьем сборе будет постепенно подключаться к общей группе. Думаю, в марте они смогут уже полноценно работать с командой, будем мониторить их состояние по факту. Даже если футболист стал здоров, он еще не готов ни функционально, ни ментально. Все должно быть постепенно.

Харин? Он девять месяцев не играл после травмы ахилла. Возможно, проведет небольшой отрезок в матче с "Кызыл‑Жаром". Антон Швец перенес операцию, хроническая болячка мучила его с прошлого года. Лечили‑лечили, но консервативное лечение не помогло, пришлось делать операцию. Остальные ребята все в строю», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».