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    «Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол», Захарян не выходил на поле

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Реал Сосьедад» одержал победу над «Эспаньолом» (2:1) в матче 23-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей единственный гол забил Хавьер Пуадо на 53-й минуте с пенальти.

    У «Реал Сосьедад» голы записали на свой счет Шеральдо Бекер на 1-й минуте и Брайс Мендес на 84-й минуте.

    Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Эспаньол 2:1
    Голы: 1:0 Шеральдо Бекер (1'), 1:1 Хавьер Пуадо (пенальти) (53'), 2:1 Брайс Мендес (84') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Ариц Элустондо, Наиф Агер, Хави Лопес, Лука Сучич (Брайс Мендес, 80'), Мартин Субименди, Пабло Марин (Jon Olasagasti, 62'), Серхио Гомес (Андер Барренечеа, 62'), Шеральдо Бекер (Такэфуса Кубо, 76'), Орри Оускарссон (Микель Оярсабаль, 62') Эспаньол: Жоан Гарсия, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Валид Шеддира, 87'), Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Альваро Техеро, 70'), Эдуардо Экспозито (Алехо Велис, 46'), Алекс Краль, Альваро Агуадо (Rafael Bauza, 82'), Хавьер Пуадо, Antoniu Roca (Jofre Carreras, 46') Предупреждения: Альваро Агуадо (40'), Наиф Агер (51'), Леандро Кабрера (90 + 2')

    После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в таблице Примеры с 31-м очком в активе. «Эспаньол» — на 16-й позиции (23).

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