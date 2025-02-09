В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В Бундеслиге гостям удалось вырвать ничью (0:0), а вот в Кубке Германии «быки» обыграли соперника со счетом 4:2.
Перед игрой хозяева не выигрывали в чемпионате 4 тура подряд. Из-за этого они опустились на 5-е место. Однако победа позволит им вернуться в зону Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз. Коэффициент выбранного события составляет 1.74.
- Букмекеры дают 1.66 на победу «Лейпцига» и 5.25 на победу «Санкт-Паули». За 4.20 можно взять ничью.
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «быков» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup.Run.
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