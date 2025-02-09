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    «Лейпциг» — «Санкт-Паули»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» примет у себя дома «Санкт-Паули». Игра состоится 9 февраля в 19:30 по мск.

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    В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В Бундеслиге гостям удалось вырвать ничью (0:0), а вот в Кубке Германии «быки» обыграли соперника со счетом 4:2.

    Перед игрой хозяева не выигрывали в чемпионате 4 тура подряд. Из-за этого они опустились на 5-е место. Однако победа позволит им вернуться в зону Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз. Коэффициент выбранного события составляет 1.74.

    • Букмекеры дают 1.66 на победу «Лейпцига» и 5.25 на победу «Санкт-Паули». За 4.20 можно взять ничью.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «быков» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup.Run.

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