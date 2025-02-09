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    В «Рубине» сообщили о травме Даку

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о травме форварда Мирлинда Даку в товарищеском матче с узбекским «Нефтчи» (1:0).

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Травма Даку? Посмотрим. Он подвернул голеностоп.

    Для меня важно, чтобы соперники были более сильными, качественными. Не умаляя достоинство соперников, для них это как последний матч, они выходят на него, готовясь. Мы же не можем, у нас есть своя тренировочная программа. Мы не можем делать акцент на матчи. Нам нужно понять, где у нас есть проблемы. По игре преимущество было наше. В первые три минуты могли забить три гола, играли неплохо, но получили гол со стандарта. И это превосходство порой убирает потеря концентрации.

    Не думаю, что все может получаться всегда. Конечно, есть вещи, над которыми надо работать. Нам не удалось еще выполнить работу, о которой говорили. Пришлось и тренировки поменять. В микроцикле 6–7 февраля планировались четыре тренировки, но из‑за тех пропусков работы, которые были, нам пришлось чуть форсировать. Заметили, что после двух тренировочных тяжелых занятий 6‑го числа команде нужно убрать одну нагрузку, потому что качественной работы не было. По максимуму постарались сделать все, но пока нет ни свежести, ни того уровня, который должен быть 90 минут в игре», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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