«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лейтон Ориент» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Лейтон Ориент»

«Лейтон Ориент» выступает в Первой лиге — третьем по силе дивизионе в Англии. После 28-ми матчей команда из Лондона занимает шестое место в таблице и продолжает борьбу за повышение в классе. В крайнем туре «Лейтон Ориент» на своем поле минимально уступил «Стокпорт Каунти» (0:1), прервав серию из 11-ти матчей без поражений.

Нынешний розыгрыш Кубка Англии команда начала с 3-го раунда, сломив сопротивление «Дерби Каунти» в серии послематчевых пенальти. В прошлом сезоне «Лейтон Ориент» не смог преодолеть второй раунд.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является семикратным обладателем Кубка Англии. Последний раз «горожане» выигрывали этот трофей в 2023 году, одолев в финале «Манчестер Юнайтед». В решающем матче прошлого розыгрыша турнира две команды из Манчестера вновь встретились между собой, но на тот раз «красным дьяволам» удалось взять реванш.

На старте нынешнего Кубка Англии «Манчестер Сити» не заметил «Солфорд», обыграв соперника с неприлично крупным счетом 8:0. В чемпионате Англии «горожане» занимают только пятое место в таблице. Матч крайнего тура против «Арсенала» завершился крупным поражением команды Гвардиолы со счетом 1:5.

Стоит отметить, что команды ни разу не пересекались между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.20.