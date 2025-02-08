Рой Кин: У «Манчестер Юнайтед» нет энергии в раздевалке и на стадионе

Встреча состоялась 7 февраля. «МЮ» вырвал победу в компенсированное ко второму тайму время.
«Это было шокирующе и очень-очень плохо. Они теперь скучные. Стоит напомнить футболистам в раздевалке, в чем суть игры. Есть цель, которую надо достичь.
Нет энергии в раздевалке, нет энергии на стадионе, они ждут, что что-то произойдёт. Недостаток уверенности, спешка. Я просто смотрю на это с точки зрения "Юнайтед" и думаю: "Боже мой, неужели до этого дошло?" Это совсем нехорошо», — приводит слова Кина Mirror.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» является действующим победителем Кубка Англии.