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    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Рой Кин: У «Манчестер Юнайтед» нет энергии в раздевалке и на стадионе

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лестер Сити
    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером» (2:1).

    Рой Кин
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    Рой Кин

    Встреча состоялась 7 февраля. «МЮ» вырвал победу в компенсированное ко второму тайму время.

    «Это было шокирующе и очень-очень плохо. Они теперь скучные. Стоит напомнить футболистам в раздевалке, в чем суть игры. Есть цель, которую надо достичь.

    Нет энергии в раздевалке, нет энергии на стадионе, они ждут, что что-то произойдёт. Недостаток уверенности, спешка. Я просто смотрю на это с точки зрения "Юнайтед" и думаю: "Боже мой, неужели до этого дошло?" Это совсем нехорошо», — приводит слова Кина Mirror.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» является действующим победителем Кубка Англии.

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