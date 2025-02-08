Головин: Приходилось играть через боль

Хавбек «Монако»после матча с «ПСЖ» (1:4) в Лиге 1 рассказал о состоянии лодыжки. Футболист признался, что ранее ему приходилось играть через боль.

«Прямо сегодня гораздо лучше, очень давно уже болит. Боли то приходят, делают какие-то процедуры, пытаемся как-то побороть эту ситуацию, понято что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо, и я надеюсь, что так и продолжится.

Как играть через боль? Бывало по-разному в течение сезона, приходилось какие-то обезболивающие пить, были ситуации когда паузу брал, когда в принципе терпеть невозможно было. Бывает чуть меньше болит, и в принципе можно потерпеть и сыграть игру. Но в любом случае это мешает», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.