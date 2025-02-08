ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ливай ГарсияХищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака»
  • 09:46
    • Рублев уступил Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
  • 01:00
    • Гол Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Монако»
  • 00:56
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в Кубке Англии, Магуайр забил победный гол
  • 00:28
    • «Бавария» всухую обыграла «Вердер», Кейн сделал дубль
  • 00:16
    • Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ
    Все новости спорта

    Головин: Приходилось играть через боль

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако ПСЖ
    Хавбек «Монако» Александр Головин после матча с «ПСЖ» (1:4) в Лиге 1 рассказал о состоянии лодыжки. Футболист признался, что ранее ему приходилось играть через боль.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Прямо сегодня гораздо лучше, очень давно уже болит. Боли то приходят, делают какие-то процедуры, пытаемся как-то побороть эту ситуацию, понято что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо, и я надеюсь, что так и продолжится.

    Как играть через боль? Бывало по-разному в течение сезона, приходилось какие-то обезболивающие пить, были ситуации когда паузу брал, когда в принципе терпеть невозможно было. Бывает чуть меньше болит, и в принципе можно потерпеть и сыграть игру. Но в любом случае это мешает», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!
  • «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Развит ли победный импульс «Милан»?
  • «Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Валлин — Чисора
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры