8 февраля в Дортмундеприметв рамках поединка 21-го тура немецкой Бундеслиги, который стартует в 17:30 по мск.

Хозяева очень низко опустились в таблице и намерены набирать очки дальше после победы над «Хайденхаймом» в прошлом туре. Это была их первая победа в последних пяти играх. У них есть хороший шанс, так как гости немного сдали в последнее время. Они проиграли два последних матча в турнире.

История очных встреч говорит о том, что несмотря на мотивацию у дортмундцев могут быть проблемы. «Штутгарт» выиграл два последних матча. В первом круге чемпионата они разгромили «шмелей» со счетом 5:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.95.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.95. Букмекеры дают 1.98 на победу «Боруссии» и 3.80 на победу «Штутгарта». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Штутгарта» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.

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