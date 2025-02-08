Хозяева очень низко опустились в таблице и намерены набирать очки дальше после победы над «Хайденхаймом» в прошлом туре. Это была их первая победа в последних пяти играх. У них есть хороший шанс, так как гости немного сдали в последнее время. Они проиграли два последних матча в турнире.
История очных встреч говорит о том, что несмотря на мотивацию у дортмундцев могут быть проблемы. «Штутгарт» выиграл два последних матча. В первом круге чемпионата они разгромили «шмелей» со счетом 5:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.95.
- Букмекеры дают 1.98 на победу «Боруссии» и 3.80 на победу «Штутгарта». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Штутгарта» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 100EURНовым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету