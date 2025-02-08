8 февраля в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Штутгарт». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Штутарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: команда из Дортмунда в этом сезоне является только середняком Бундеслиги.

В настоящий момент «чёрно-желтые» имеют в своем активе 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

Дортмундцы смогли забить 36 мячей, а пропустили 34.

Последние матчи: в прошлых турах «шмели» переиграли «Хайденхайм» (2:1) и сыграли вничью с «Вердером» (2:2).

Также дортмундский коллектив выиграл у «Шахтера» (3:1), но проиграл «Болонье» (1:2) в Лиге чемпионов.

До этого же «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (0:2), «Хольштайну» (2:4) и «Байеру» (2:3).

Не сыграют: повреждение есть у Феликса Нмечи, а дисквалифицирован Нико Шлоттербек.

Состояние команды: результаты «Боруссии» привели к тому, что недавно в команде сменился тренер. На смену Нури Шахину пришел Нико Ковач.

После этого «Боруссия» стала побеждать. Возможно, это и станет толчком для команды и она поборется хотя бы за место в еврокубках, ведь состав у нее очень хороший.

«Штутгарт»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Сейчас у коллектива из Штутгарта 32 зачетных балла и пятая строчка в турнирной таблице.

«Швабы» смогли 37 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в последних играх штутгартский коллектив проиграл «Боруссии» М (1:2) и «Майнцу» (0:2).

Среди недели «Штутгарт» выиграл у «Аугсбурга» (1:0) и пробился в полуфинал Кубка Германии.

Также подопечные Себастьяна Хенесса уступили «ПСЖ» (1:4) и покинули Лигу чемпионов.

Не сыграют: травмированы Амин Аль Хадил, Джастин Диль, Кристофер Оливье, Лука Раймунд, Эль Билал Туре и Дэн-Аксель Загаду.

Состояние команды: из Лиги чемпионов «Штутгарт» вылетел, поэтому теперь вполне может сосредоточиться на чемпионате страны и Кубке. Думается, что команде вполне по силам побороться за победу в Кубке и зону Лиги чемпионов в чемпионате.

У «Штутгарта» добротный состав и против этой команды точно легко не бывает никому.

Статистика для ставок

«Боруссия» не проигрывает на протяжении 3 матчей

«Штутгарт» проиграл 3 из последних 4 матчей

В последней очной игре команд «Штутгарт» разгромил «Боруссию» со счетом 5:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.95, а победа «Штутгарта» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.50.

Прогноз: обе команды в последнее время выступают не очень здорово, поэтому игра должна выйти упорной и может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3.95.

Прогноз: в последнее время команды много забивают и пропускают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.