Боруссия Д
Штутгарт
«Боруссия» Д
Турнирное положение: команда из Дортмунда в этом сезоне является только середняком Бундеслиги.
В настоящий момент «чёрно-желтые» имеют в своем активе 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Боруссия Д — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
Дортмундцы смогли забить 36 мячей, а пропустили 34.
Последние матчи: в прошлых турах «шмели» переиграли «Хайденхайм» (2:1) и сыграли вничью с «Вердером» (2:2).
Также дортмундский коллектив выиграл у «Шахтера» (3:1), но проиграл «Болонье» (1:2) в Лиге чемпионов.
До этого же «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (0:2), «Хольштайну» (2:4) и «Байеру» (2:3).
Не сыграют: повреждение есть у Феликса Нмечи, а дисквалифицирован Нико Шлоттербек.
Состояние команды: результаты «Боруссии» привели к тому, что недавно в команде сменился тренер. На смену Нури Шахину пришел Нико Ковач.
После этого «Боруссия» стала побеждать. Возможно, это и станет толчком для команды и она поборется хотя бы за место в еврокубках, ведь состав у нее очень хороший.
«Штутгарт»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
Сейчас у коллектива из Штутгарта 32 зачетных балла и пятая строчка в турнирной таблице.
«Швабы» смогли 37 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в последних играх штутгартский коллектив проиграл «Боруссии» М (1:2) и «Майнцу» (0:2).
Среди недели «Штутгарт» выиграл у «Аугсбурга» (1:0) и пробился в полуфинал Кубка Германии.
Также подопечные Себастьяна Хенесса уступили «ПСЖ» (1:4) и покинули Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированы Амин Аль Хадил, Джастин Диль, Кристофер Оливье, Лука Раймунд, Эль Билал Туре и Дэн-Аксель Загаду.
Состояние команды: из Лиги чемпионов «Штутгарт» вылетел, поэтому теперь вполне может сосредоточиться на чемпионате страны и Кубке. Думается, что команде вполне по силам побороться за победу в Кубке и зону Лиги чемпионов в чемпионате.
У «Штутгарта» добротный состав и против этой команды точно легко не бывает никому.
Статистика для ставок
- «Боруссия» не проигрывает на протяжении 3 матчей
- «Штутгарт» проиграл 3 из последних 4 матчей
- В последней очной игре команд «Штутгарт» разгромил «Боруссию» со счетом 5:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.95, а победа «Штутгарта» — в 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.50.
- 1.84Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05ПСЖ — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:05
- 2.08Ростов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: обе команды в последнее время выступают не очень здорово, поэтому игра должна выйти упорной и может завершиться ничейным исходом.
Ставка: ничья за 3.95.
Прогноз: в последнее время команды много забивают и пропускают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.