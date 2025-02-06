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    Артета: «Арсенал» устал физически и эмоционально

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Ньюкасл
    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался после вылета от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Канониры» уступили «сорокам» в ответной встрече 0:2. В первом поединке «Ньюкасл» победил со счетом 2:0.

    «У нас было так много ожиданий, и мы верили, что можем переломить ситуацию. У нас было два момента, но мы ими не воспользовались, и ход игры изменился.

    Физически мы устали, мы сыграли так много игр. Эмоционально тоже. Эта игра была не из тех, в которых в концовке ты можешь поверить, что можешь ее перевернуть.

    Да, нам нужно это проглотить. Это сложно, мы знали сложность задачи после результата в Лондоне. Теперь мы должны смотреть вперед, но это будет болезненно», — цитирует Артету Football London.

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