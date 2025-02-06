Артета: «Арсенал» устал физически и эмоционально

Наставник «Арсенала»высказался после вылета от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги.

«Канониры» уступили «сорокам» в ответной встрече 0:2. В первом поединке «Ньюкасл» победил со счетом 2:0.

«У нас было так много ожиданий, и мы верили, что можем переломить ситуацию. У нас было два момента, но мы ими не воспользовались, и ход игры изменился.

Физически мы устали, мы сыграли так много игр. Эмоционально тоже. Эта игра была не из тех, в которых в концовке ты можешь поверить, что можешь ее перевернуть.

Да, нам нужно это проглотить. Это сложно, мы знали сложность задачи после результата в Лондоне. Теперь мы должны смотреть вперед, но это будет болезненно», — цитирует Артету Football London.