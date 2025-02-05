Агент Батракова: Работа c «Локомотивом» по новому контракту ведется

, представляющий интересы хавбека «Локомотива», высказался о будущем игрока. По словам агента, все заинтересованы в продлении контракта с футболистом.

«Новый контракт с Батраковым? Работа ведется, сейчас преимущественно разговариваем с клубом по телефону. Но после того, как команда вернется со сборов, увидимся с руководителями "Локо" и уже дальше в очном формате продолжим контактировать по поводу нового контракта Алексея.

Все стороны заинтересованы, чтобы подписать новый контракт по возможности побыстрее. Но здесь есть один небольшой нюанс. Непосредственно в самом клубе. Не могу говорить на эту тему подробнее. Если в "Локо" захотят, они сами расскажут.

Сейчас новый контракт Батракова уже в большей степени зависит от клуба. Как только они там внутри "Локомотива" разберутся с определенными вещами, все пойдет гораздо быстрее.

Батраковым интересуются европейские топ-клубы. Речь идет о больших, из топовых чемпионатов. Но конкретизировать сейчас смысла нет. Ясно одно: в Европе следят за Батраковым, интересуются им. Это факт», — цитирует агента «СЭ».

«Локомотив» после 18 туров идет на 5-м месте в таблице. Клуб набрал 35 очков.