Алеррандро близок к переходу в ЦСКА

Нападающий «Ред Булл Брагантино»скоро может стать игроком московского

«Да, Алеррандро скоро пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА», — сказал представитель бразильского форварда Карлос Майнберг Нето «Чемпионату».

Больше недели назад появилась информация об интересе к 25-летнему нападающему со стороны армейцев и том, что ведутся активные переговоры о его трансфере в ЦСКА.

В прошлом сезоне Алеррандро выступал на правах аренды за другой клуб Серии А «Виторию», провел там 52 матча, забил 21 мяч и сделал 7 ассистов. На Transfermarkt игрок сейчас стоит € 4 млн.