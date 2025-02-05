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    Алеррандро близок к переходу в ЦСКА

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    Нападающий «Ред Булл Брагантино» Алеррандро скоро может стать игроком московского ЦСКА.

    Алеррандро
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    Алеррандро

    «Да, Алеррандро скоро пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА», — сказал представитель бразильского форварда Карлос Майнберг Нето «Чемпионату».

    Больше недели назад появилась информация об интересе к 25-летнему нападающему со стороны армейцев и том, что ведутся активные переговоры о его трансфере в ЦСКА.

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    • В прошлом сезоне Алеррандро выступал на правах аренды за другой клуб Серии А «Виторию», провел там 52 матча, забил 21 мяч и сделал 7 ассистов. На Transfermarkt игрок сейчас стоит € 4 млн.

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