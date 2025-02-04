Для «Штутгарта» важно выиграть не только из турнирных соображений, но и ради общих результатов. Хозяева проиграли три матча подряд с общим результатом 8:2. Клуб уступил «Майнцу», ПСЖ и гладбахской «Боруссии».
У «Аугсбурга» четыре матча без поражений. Последним результатом является ничья 1:1 с «Санкт-Паули». Перед этим гости выиграли три раза подряд с общим рекордом 6:1. Так что они подходят к матчу в неплохой форме.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на исход этой встречи, коэффициент выбранного события составляет 2.50.
- По мнению букмекеров, фаворитом все же является «Штутгарт»: 1.51 и 6.30 на победу в основное время, 1.23 и 3.75 на выход в полуфинал турнира с учетом ОТ и серии пенальти.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Штутгарта» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Аугсбург» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 100EURНовым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету