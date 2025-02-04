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    «Штутгарт» — «Аугсбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Штутгарт Аугсбург
    В матче 1/4 финала Кубка Германии «Штутгарт» сыграет против «Аугсбурга». Встреча запланирована на 4 февраля 22:45 по мск.

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    Для «Штутгарта» важно выиграть не только из турнирных соображений, но и ради общих результатов. Хозяева проиграли три матча подряд с общим результатом 8:2. Клуб уступил «Майнцу», ПСЖ и гладбахской «Боруссии».

    У «Аугсбурга» четыре матча без поражений. Последним результатом является ничья 1:1 с «Санкт-Паули». Перед этим гости выиграли три раза подряд с общим рекордом 6:1. Так что они подходят к матчу в неплохой форме.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на исход этой встречи, коэффициент выбранного события составляет 2.50.

    • По мнению букмекеров, фаворитом все же является «Штутгарт»: 1.51 и 6.30 на победу в основное время, 1.23 и 3.75 на выход в полуфинал турнира с учетом ОТ и серии пенальти.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Штутгарта» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Аугсбург» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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