В матче 1/4 финала Кубка Германиисыграет против. Встреча запланирована на 4 февраля 22:45 по мск.

Для «Штутгарта» важно выиграть не только из турнирных соображений, но и ради общих результатов. Хозяева проиграли три матча подряд с общим результатом 8:2. Клуб уступил «Майнцу», ПСЖ и гладбахской «Боруссии».

У «Аугсбурга» четыре матча без поражений. Последним результатом является ничья 1:1 с «Санкт-Паули». Перед этим гости выиграли три раза подряд с общим рекордом 6:1. Так что они подходят к матчу в неплохой форме.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на исход этой встречи, коэффициент выбранного события составляет 2.50.

сделали свой прогноз на исход этой встречи, коэффициент выбранного события составляет 2.50. По мнению букмекеров, фаворитом все же является «Штутгарт»: 1.51 и 6.30 на победу в основное время, 1.23 и 3.75 на выход в полуфинал турнира с учетом ОТ и серии пенальти.

Искусственный интеллект уверен в победе «Штутгарта» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Аугсбург» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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