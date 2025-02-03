Шунин: Проблемы Захаряна? Травмы — это неотъемлемая часть футбола

Экс-голкипер московского «Динамо»высказался о ситуации российского полузащитникав «Реале Сосьедад». Хавбек мало играет из-за постоянных травм.

«Травмы — это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, сейчас у Арсена такой период. На это могут быть разные причины. Кому-то переезд в другую страну даётся легко, люди быстро учат язык или уже его знают, легко вливаются в коллектив. Арсен — коммуникабельный и простой парень, он всегда находил общий язык с ребятами из "Динамо". При этом очень скромный. В Европе нагрузки больше, чем в России, плюс незнание языка, проблема в общении — всё это может создавать психологическое давление. В любом случае всем, кто переходит в зарубежный чемпионат, нужно время на адаптацию.

Арсен хотел играть в Европе — возможно, такого варианта у него больше не будет. Он сделал так, как для него лучше. Вернуться всегда успеет», — сказал Шунин «Чемпионату».