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    Шунин: Проблемы Захаряна? Травмы — это неотъемлемая часть футбола

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    Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Хавбек мало играет из-за постоянных травм.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Травмы — это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, сейчас у Арсена такой период. На это могут быть разные причины. Кому-то переезд в другую страну даётся легко, люди быстро учат язык или уже его знают, легко вливаются в коллектив. Арсен — коммуникабельный и простой парень, он всегда находил общий язык с ребятами из "Динамо". При этом очень скромный. В Европе нагрузки больше, чем в России, плюс незнание языка, проблема в общении — всё это может создавать психологическое давление. В любом случае всем, кто переходит в зарубежный чемпионат, нужно время на адаптацию.

    Арсен хотел играть в Европе — возможно, такого варианта у него больше не будет. Он сделал так, как для него лучше. Вернуться всегда успеет», — сказал Шунин «Чемпионату».

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