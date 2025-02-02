«Марсель» в прошлом туре потерпел поражение 0:2 от «Ниццы». Перед этим он не смог победить «Страсбург», сыграв вничью 1:1. Несмотря на это «олимпийцы» все еще остаются второй командой турнира. У них 37 очков.
«Лион» пытается ворваться в зону еврокубков и пока что отстает от нее на 3 очка. С победами у «львов» туго. В пяти матчах Лиги 1 они выиграли только раз и не побеждают уже третий тур подряд. Ранее «Лион» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Фаворитом букмекеров за 2.09 является «Марсель». На победу «Лиона» они дают 3.60.
- Искусственный интеллект считает, что команды не выявят сильнейшего и закончат нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
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