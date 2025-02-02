встретятся 2 февраля в рамках матча 20-го тура чемпионата Франции, который состоится на стадионе «Велодром» в 22:45 по мск.

«Марсель» в прошлом туре потерпел поражение 0:2 от «Ниццы». Перед этим он не смог победить «Страсбург», сыграв вничью 1:1. Несмотря на это «олимпийцы» все еще остаются второй командой турнира. У них 37 очков.

«Лион» пытается ворваться в зону еврокубков и пока что отстает от нее на 3 очка. С победами у «львов» туго. В пяти матчах Лиги 1 они выиграли только раз и не побеждают уже третий тур подряд. Ранее «Лион» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

приготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Фаворитом букмекеров за 2.09 является «Марсель». На победу «Лиона» они дают 3.60.

Искусственный интеллект считает, что команды не выявят сильнейшего и закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

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