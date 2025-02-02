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    Кобби Майну«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    Дюков: Комментарии на подобии Кокорина — это неаргументированный наброс

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    Президент РФС Александр Дюков высказался о критике российского футбола.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Набросы? В этом точно не вижу какой-то системы. Комментарии на подобии Кокорина — это неаргументированный наброс. Он мог бы аргументировать это своей результативностью в последнем сезоне в РПЛ. Если мы говорим о футболе. Мы видим, какое количество россиян интересуется футболом, играет в него, делает карьеру.

    В стерильных условиях, когда только хвалят, это невозможно. Все не может быть идеальным, всегда есть над чем работать. Мы воспринимаем конструктивную критику, работаем над ошибками», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно о том, что Дюков останется на посту президента РФС еще на четыре года. Он был единственным кандидатом на эту должность и был избран единогласным решением.

    Дюков стал главой РФС 22 февраля 2019 года. Ранее он был президентом «Зенита» (2008-2017).

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