Дюков: Комментарии на подобии Кокорина — это неаргументированный наброс

Президент РФСвысказался о критике российского футбола.

«Набросы? В этом точно не вижу какой-то системы. Комментарии на подобии Кокорина — это неаргументированный наброс. Он мог бы аргументировать это своей результативностью в последнем сезоне в РПЛ. Если мы говорим о футболе. Мы видим, какое количество россиян интересуется футболом, играет в него, делает карьеру.

В стерильных условиях, когда только хвалят, это невозможно. Все не может быть идеальным, всегда есть над чем работать. Мы воспринимаем конструктивную критику, работаем над ошибками», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о том, что Дюков останется на посту президента РФС еще на четыре года. Он был единственным кандидатом на эту должность и был избран единогласным решением.

Дюков стал главой РФС 22 февраля 2019 года. Ранее он был президентом «Зенита» (2008-2017).