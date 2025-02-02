2-й таймАрсенал — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 20:28
    • Официально: Николсон покинул «Спартак»
    Все новости спорта

    Аморим: Очень плохой результат. Игра — чуть получше, чем в последних играх

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении в матче с «Кристал Пэлас» (0:2).

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Очень плохой результат. Игра — чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки "Кристал Пэлас".

    Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде.

    То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше», — цитирует Аморима Sky Sports.

    «Манчестер Юнайтед» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (30 очков) — 12-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» доставить проблемы «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Сможет ли «Милан» дать бой одному из лидеров Серии А?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Наполи» потеряет очки в Риме
  • «Рома» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.80
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры