Аморим: Очень плохой результат. Игра — чуть получше, чем в последних играх

Главный тренервысказался о поражении в матче с(0:2).

«Очень плохой результат. Игра — чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки "Кристал Пэлас".

Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде.

То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше», — цитирует Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (30 очков) — 12-й.