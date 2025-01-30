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    «Црвена Звезда» обыграла «Янг Бойз», но не прошла в плей-офф ЛЧ

    «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Црвена Звезда» одержала победу над «Янг Бойз» (1:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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    Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Гелор Канга на 69-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Янг Бойз — Црвена Звезда 0:1
    Гол: 0:1 Гелор Канга (69') Янг Бойз: Марвин Келлер, Левен Блюм, Танги Бани-Зукру, Закари Атекаме, Мохамед Камара (Лорис Бенито, 67'), Дариан Малес (Алан Виржиниус, 46'), Сандро Лаупер, Лукаш Лакомий (Мигель Чайва, 77'), Кастриот Имери (Мешак Элиа, 61'), Жоэль Монтейру, Сильвер Ганвула (Седрик Иттен, 61') Црвена Звезда: Иван Гутеша, Соль Ён Ву, Нассер Джига, Ванья Дркушич, Огнен Мимович, Мирко Иванич, Раде Крунич, Шериф Ндиайе (Бруно Дуарте, 83'), Тими Элшник, Andrija Maksimovic (Гелор Канга, 65'), Silas Предупреждения: Мигель Чайва (82'), Иван Гутеша (90 + 4')

    По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» заняла 29-е место с 6-ю очками в активе, пролетев мимо плей-офф. «Янг Бойз» расположился на последней 36-й строчке, не набрав ни одного очка.

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