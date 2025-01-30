«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Гелор Канга на 69-й минуте.
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Янг Бойз — Црвена Звезда 0:1
Гол: 0:1 Гелор Канга (69') Янг Бойз: Марвин Келлер, Левен Блюм, Танги Бани-Зукру, Закари Атекаме, Мохамед Камара (Лорис Бенито, 67'), Дариан Малес (Алан Виржиниус, 46'), Сандро Лаупер, Лукаш Лакомий (Мигель Чайва, 77'), Кастриот Имери (Мешак Элиа, 61'), Жоэль Монтейру, Сильвер Ганвула (Седрик Иттен, 61') Црвена Звезда: Иван Гутеша, Соль Ён Ву, Нассер Джига, Ванья Дркушич, Огнен Мимович, Мирко Иванич, Раде Крунич, Шериф Ндиайе (Бруно Дуарте, 83'), Тими Элшник, Andrija Maksimovic (Гелор Канга, 65'), Silas Предупреждения: Мигель Чайва (82'), Иван Гутеша (90 + 4')
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» заняла 29-е место с 6-ю очками в активе, пролетев мимо плей-офф. «Янг Бойз» расположился на последней 36-й строчке, не набрав ни одного очка.