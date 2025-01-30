Мусаев: Во втором тайме порадовало все, кроме пропущенных мячей

Главный тренервысказался о матче против(3:2) на Зимнем Кубке РПЛ.

«Видно, что уставшие, много брака в простых ситуациях, движение мяча оставляет желать лучшего. Нужно быстрее двигать и играть более вертикально. Голова понимает, что надо делать, а ноги еще не успевают, поэтому было тяжело. "Спартак" начал гораздо активнее, потом игра подвыровнялась.

Во втором тайме порадовало все, кроме пропущенных мячей. Мы не должны пропускать такие легкие мячи. И там явно недоработал… Не хочу переходить на личности. В одном голе один игрок, в другом — другой. Нельзя так. Хоть и неофициальный матч, но нельзя такие мячи пропускать. Надо идти бить пенальти, а не давать сопернику такой шанс», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в группе А Зимнего кубка РПЛ с 3 очками в активе. «Краснодар» — на 3-й строчке без набранных баллов.