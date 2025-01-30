Экс-нападающий «Спартака» перешел в «Ахмат»

сообщил о подписании бывшего нападающего «Спартака»

Контракт 27-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на два с половиной года.

«Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре.

В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола», — говорится в заявлении «Ахмата».

В первой половине сезоне Мелкадзе играл за грузинский клуб «Колхети-1913».

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.