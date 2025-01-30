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    Игонин — про Луиса Энрике: Состоявшийся футболист сборной Бразилии — что тут еще говорить?

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    Бывший президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин поделился мнением о переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    Луис Энрике — новичок «Зенита»
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    Луис Энрике — новичок «Зенита»

    «Покупка Энрике — логичное и понятное решение "Зенита". Прошла непростая схема с обменом игроками. Мы понимаем, что "Зенит" взял футболиста сборной Бразилии. Это звание уже говорит о многом. Сколько было статей о легионерах ранее? Что они привлекались, тренировались, провели два матча в сборной.

    Здесь же состоявшийся футболист сборной Бразилии — что тут ещё говорить? Я часто говорю, что "Зениту" необходимо настроиться и иметь желание победить в каждом матче. Понятно, что только пришедший футболист начнёт именно с такими эмоциями», — сказал Игонин Чемпионату.

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    • Напомним, что «Зенит» приобрел Луиса Энрике у «Ботафого» за 35 млн. евро. Бразилец уже прибыл в расположение «сине-бело-голубых» на зимние сборы.

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