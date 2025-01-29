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    Симеоне: Большие клубы всегда выходят из непростых ситуаций

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    Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Встреча начнется 29 января в 23:00 мск.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Когда стартовал турнир в новом формате, мы надеялись попасть в восьмёрку лучших. Знали, что будет трудно, и так будет и впредь. Понимаем, как сложно будет выиграть.

    Я не слишком задумываюсь о том, кто может пройти дальше, а кто нет. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть матч. Большие команды всегда в конце концов выходят из непростых ситуаций, и я не сомневаюсь, что в итоге они будут бороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Атлетико» идет 5-м в таблице Лиги чемпионов. Клуб записал в актив 15 очков в семи встречах.

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