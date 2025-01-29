Симеоне: Большие клубы всегда выходят из непростых ситуаций

Наставник мадридского «Атлетико»высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Встреча начнется 29 января в 23:00 мск.

«Когда стартовал турнир в новом формате, мы надеялись попасть в восьмёрку лучших. Знали, что будет трудно, и так будет и впредь. Понимаем, как сложно будет выиграть.

Я не слишком задумываюсь о том, кто может пройти дальше, а кто нет. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть матч. Большие команды всегда в конце концов выходят из непростых ситуаций, и я не сомневаюсь, что в итоге они будут бороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Атлетико» идет 5-м в таблице Лиги чемпионов. Клуб записал в актив 15 очков в семи встречах.