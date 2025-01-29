Симеоне: Большие клубы всегда выходят из непростых ситуаций

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Когда стартовал турнир в новом формате, мы надеялись попасть в восьмёрку лучших. Знали, что будет трудно, и так будет и впредь. Понимаем, как сложно будет выиграть.
Я не слишком задумываюсь о том, кто может пройти дальше, а кто нет. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть матч. Большие команды всегда в конце концов выходят из непростых ситуаций, и я не сомневаюсь, что в итоге они будут бороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
«Атлетико» идет 5-м в таблице Лиги чемпионов. Клуб записал в актив 15 очков в семи встречах.