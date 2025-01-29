29 января в Миланеприметв рамках поединка 8-го тура Лиги чемпионов. Событие пройдет на «Джузеппе Меацца» и начнется в 23:00 мск.

«Интер» и «Монако» обезопасили себя. Миланцы, имея 16 очков, вполне надежно сидят на 4-й строчке и после этого тура с большой долей вероятности выйдут в плей-офф напрямую. «Монегаски» с 13 баллами идут на 10-й позиции. Есть шанс зацепиться за топ-8, но даже в случае поражения гости сыграют в предварительном раунде.

После поражения от «Байера», «Интер» обыграл «Спарту» 1:0. Этот результат мелькал почти в каждом поединке хозяев в нынешнем розыгрыше турнира. Общий рекорд подопечных Симоне Индзаги 8:1. «Монако» дома обыграл «Астон Виллу» 1:0, тем самым прервав серию из двух поражений.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с двумя ставками на 2.00 и 2.18.

предложили свой прогноз с двумя ставками на 2.00 и 2.18. Букмекеры дают 1.74 на «Интер», 4.55 на «Монако» и 4.25 на ничью.

Искусственный интеллект ждет, что «Интер» прорвет и он выиграет 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам