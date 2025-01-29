Эмери: С «Селтиком» будет особенный матч

Наставник «Астон Виллы»высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Игра пройдет 29 января и начнется в 23:00 мск.

«Шотландский "Селтик" — большой, известный клуб, ещё один победитель Лиги чемпионов. Как и мы, они надеются попасть в восьмерку лучших. В этом сезоне мы добились фантастических результатов в Лиге чемпионов, и важно как следует насладиться этим.

Я знаю, что это особенный матч, матч двух принципиальных соперников, поэтому важно получить удовольствие от этой игры», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» идет 9-й в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Селтик» (12) находится на 18-й позиции.