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    Эмери: С «Селтиком» будет особенный матч

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    Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Игра пройдет 29 января и начнется в 23:00 мск.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Шотландский "Селтик" — большой, известный клуб, ещё один победитель Лиги чемпионов. Как и мы, они надеются попасть в восьмерку лучших. В этом сезоне мы добились фантастических результатов в Лиге чемпионов, и важно как следует насладиться этим.

    Я знаю, что это особенный матч, матч двух принципиальных соперников, поэтому важно получить удовольствие от этой игры», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» идет 9-й в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Селтик» (12) находится на 18-й позиции.

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