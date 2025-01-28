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    Мостовой рассказал об адаптации Соболева в «Зените»

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о нападающем команды Александре Соболеве, который подвергся критике со стороны общественности в нынешнем сезоне.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Соболев адаптировался в команде? По всем пунктам приняли таким, какой он есть (улыбается). Осталось только в футболе немного наладить. От него ведь все всё равно ждут голов, да и он сам это понимает.

    Шутки в его адрес? Он и сам подкалывает, и в ответ ему летит (улыбается). Но если серьезно, то Саша чем‑то похож на Дзюбу. Во‑первых, достиг определенного уровня во многом за счет характера. Хейта в его сторону тоже немало, а он это все спокойно переваривает и не обращает внимания. Соболев — крепкий человек в этом плане», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 11 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями, заработав 2 желтые карточки.

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