Семин: У Черчесова проблем не будет

Бывший тренер «Локомотива»высказался о будущем. Ранее специалист покинул сборную Казахстана.

«Станислав Саламович — тренер с именем, становился чемпионом во многих странах. Он прекрасно выступал в наших, российских клубах, в национальной сборной. Думаю, что с этим особенно проблем у него не будет.

Он опытный человек. Тем более что у нас явно не хватает русских тренеров, которые должны развивать наш футбол», — сказал Семин «СЭ».

Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Ранее сообщалось, что Черчесов будет готовить команду к отбору на чемпионат мира 2026 года.