Стал известен состав «Крыльев Советов» на второй сбор

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
Состав «Крыльев Советов»
«Крылья Советов»
Вместе с основным состав его также пройдут несколько игроков из второй команды. Это нападающие Владимир Игнатенко и Николай Максимов, а также вратарь Михаил Недоспасов.
Второй сбор намечен на 27 января — 9 февраля. Там самарцам предстоят три контрольных встречи: «Черноморец» Новороссийск (31 января), «Торпедо» (3 февраля), «Пари НН» (9 февраля).
После 18 туров «Крылья Советов» идут десятыми в таблице РПЛ с 18 очками.