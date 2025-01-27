Стал известен состав «Крыльев Советов» на второй сбор

Самарские назвали список футболистов, которые отправятся на второй сбор в Турцию.

Состав «Крыльев Советов» «Крылья Советов»

Вместе с основным состав его также пройдут несколько игроков из второй команды. Это нападающие Владимир Игнатенко и Николай Максимов, а также вратарь Михаил Недоспасов.

Второй сбор намечен на 27 января — 9 февраля. Там самарцам предстоят три контрольных встречи: «Черноморец» Новороссийск (31 января), «Торпедо» (3 февраля), «Пари НН» (9 февраля).

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров «Крылья Советов» идут десятыми в таблице РПЛ с 18 очками.