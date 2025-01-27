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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Стал известен состав «Крыльев Советов» на второй сбор

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    Самарские «Крылья Советов» назвали список футболистов, которые отправятся на второй сбор в Турцию.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Состав «Крыльев Советов»
    «Крылья Советов»

    Вместе с основным состав его также пройдут несколько игроков из второй команды. Это нападающие Владимир Игнатенко и Николай Максимов, а также вратарь Михаил Недоспасов.

    Второй сбор намечен на 27 января — 9 февраля. Там самарцам предстоят три контрольных встречи: «Черноморец» Новороссийск (31 января), «Торпедо» (3 февраля), «Пари НН» (9 февраля).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров «Крылья Советов» идут десятыми в таблице РПЛ с 18 очками.

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