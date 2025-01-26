В 22-м туре чемпионата Италиина «Стадио Фриули» будут выяснять сильнейшего. Событие состоится 26 января в 17:00 мск.

«Удинезе» и «Рома» соседствуют в турнирной таблице. «Римляне» идут на строчку выше, занимая 9-е место. У них 27 очков, что на пункт больше, чем у хозяев. При этом обе команды сыграли по 21 матчу.

«Рома» обошла «Удинезе» в прошлом туре, когда обыграла 3:1 «Дженоа» у себя дома. «Удинезе» тогда проиграл «Комо» со счетом 1:4. В этот раз команды сыграют за место в первой половине таблицы Серии А.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты букмекеров:

Эксперты LiveSport.Ru ожидают увидеть равный футбол. Они выпустили прогноз с коэффициентом 3.20.

ожидают увидеть равный футбол. Они выпустили прогноз с коэффициентом 3.20. Букмекеры считают фаворитом «Рому» за 2.33. С коэффициентом 3.25 можно поставить на победу «Удинезе», за 3.40 предлагают взять ничью.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Удинезе».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Рома» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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