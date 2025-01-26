«Удинезе» и «Рома» соседствуют в турнирной таблице. «Римляне» идут на строчку выше, занимая 9-е место. У них 27 очков, что на пункт больше, чем у хозяев. При этом обе команды сыграли по 21 матчу.
«Рома» обошла «Удинезе» в прошлом туре, когда обыграла 3:1 «Дженоа» у себя дома. «Удинезе» тогда проиграл «Комо» со счетом 1:4. В этот раз команды сыграют за место в первой половине таблицы Серии А.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты букмекеров:
- Эксперты LiveSport.Ru ожидают увидеть равный футбол. Они выпустили прогноз с коэффициентом 3.20.
- Букмекеры считают фаворитом «Рому» за 2.33. С коэффициентом 3.25 можно поставить на победу «Удинезе», за 3.40 предлагают взять ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Удинезе».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Рома» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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