Мбаппе: Теперь моя адаптация к команде завершена

Нападающийподелился мыслями после хет-трика в ворота(3:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.

«Я очень рад своему хет-трику, но ещё более счастлив из-за победы. Важно было выиграть после ничейного результата "Атлетико", потому что это добавляет нам немного возможностей, чтобы воспользоваться ситуацией. Мы хотим побеждать всегда, поскольку "Реал" должен всегда выигрывать титулы.

Теперь моя адаптация к команде завершена. Чувствую себя комфортно на поле, и это видно по тому, как я играю и взаимодействую с партнёрами. Моя игра и подобные победы придают нам уверенности, но вы знаете, что до 38-го тура ещё ничего не закончено. Нам необходимо продолжать побеждать, ведь впереди длинный путь», — приводит слова Мбаппе Arab News.

В нынешнем сезоне француз провел за «Реал» 19 матчей в рамках испанской Примеры, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.