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    Мбаппе: Теперь моя адаптация к команде завершена

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    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями после хет-трика в ворота «Вальядолида» (3:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.

    Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Вальядолида»
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    Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Вальядолида»

    «Я очень рад своему хет-трику, но ещё более счастлив из-за победы. Важно было выиграть после ничейного результата "Атлетико", потому что это добавляет нам немного возможностей, чтобы воспользоваться ситуацией. Мы хотим побеждать всегда, поскольку "Реал" должен всегда выигрывать титулы.

    Теперь моя адаптация к команде завершена. Чувствую себя комфортно на поле, и это видно по тому, как я играю и взаимодействую с партнёрами. Моя игра и подобные победы придают нам уверенности, но вы знаете, что до 38-го тура ещё ничего не закончено. Нам необходимо продолжать побеждать, ведь впереди длинный путь», — приводит слова Мбаппе Arab News.

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