В 19-м туре немецкой Бундеслиги встретятся. Матч состоится 26 января в 17:30 по мск.

«Хоффе» с 17 очками идет над зоной плей-офф. Пока что у него есть 3-очковая форма благодаря победе в прошлом туре над «Хольштайном» (3:1). Она позволила набрать 3 очка и прервать серию из трех поражений.

«Айнтрахт» замыкает первую тройку лидеров с 36 баллами и в любом случае останется на том же месте. После трех побед подряд «орлы» наверняка захотят продолжить свою серию, учитывая то, как хорошо они выступили против дортмундской «Боруссии» (2:0) и «Фрайбурга» (4:1).

Стоит напомнить, что обе команды выступили на неделе в Лиге Европы. «Айнтрахт» обыграл «Ференцварош» (2:0), а «Хоффенхайм» проиграл «Тоттенхэму» (2:3).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.11.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.11. Букмекеры считают фаворитом гостей: 3.35 на победу первой, 2.13 на победу второй, 3.85 на ничью.

Искусственный интеллект ставит на победу «Айнтрахта» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

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