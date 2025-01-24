Радимов: Клаудиньо очень много отдал «Зениту», ему надо поаплодировать

Экс-футболистподелился мнением об уходе полузащитникаиз стана «сине-бело-голубых» в катарский

«Клаудиньо очень много отдал "Зениту", ему надо поаплодировать. И "Зенит" с ним хорошо простился, и сам футболист сказал хорошие слова про клуб. Вот как говорят, ушел человек из команды, и все начинают горевать.

Помните историю с Месси? Который всю жизнь играл в "Барселоне", а потом как гром среди ясного неба и он уходит в "ПСЖ". Ну вот если и "Барселона" пережила уход Месси, то и "Зенит" переживет уход Клаудиньо. Это жизнь, надо двигаться дальше. Ничего криминального здесь не вижу», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 16 матчей в рамках чемпионата России и отметился 5-ю результативными передачами.