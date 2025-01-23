«Селтик» — «Янг Бойз»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионовпобедилсо счетом 1:0.

Судьбу игры решил автогол, который себе в пассив записал Лорис Бенито.

Отметим, что в первом тайме у «Селтика» была отличная возможность поразить ворота соперника, но Арне Энгельс не смог реализовать пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Селтик — Янг Бойз 1:0 Гол: 1:0 Лорис Бенито (автогол) (86') Селтик: Каспер Шмейхель, Кэмерон Картер-Викерс, Остон Трасти, Грег Тайлер (Алекс Валле, 69'), Алистер Джонстон, Арне Энгелс (Паулу Бернарду, 69'), Каллум Макгрегор, Рео Хатате, Николас Кюн (Лиам Скэйлз, 90'), Киого Фурухаси (Адам Айда, 75'), Дайдзэн Маэда Янг Бойз: Марвин Келлер, Жауэн Аджам, Лорис Бенито, Закари Атекаме (Левен Блюм, 84'), Филип Угринич, Жоэль Монтейру (Эбрима Колли, 71'), Лукаш Лакомий, Дариан Малес (Мигель Чайва, 64'), Мохамед Камара, Сильвер Ганвула (Седрик Иттен, 64'), Шейх Няьссе (Сандро Лаупер, 84') Предупреждения: Николас Кюн (20'), Сильвер Ганвула (45 + 1'), Мохамед Камара (48'), Филип Угринич (65'), Лорис Бенито (83') Удаление: Дайдзэн Маэда (88')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

По итогам данного матча «Селтик» (12 очков) поднялся на 18-е место. «Янг Бойз» без зачетных баллов идет последним.