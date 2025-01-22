Рафинья: В «Барселоне» знали, что с «Бенфикой» будет тяжело

Форвард «Барселоны»высказался о победе над «Бенфикой» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 21 января в Лиссабоне.

«Мы знали, что будет тяжело. Знали, насколько соперники хороши — особенно перед своими болельщиками — каждый по отдельности и все вместе командой. Но важнее всего то, что мы знали, как на протяжении всей игры нужно сохранять концентрацию внимания.

На второй тайм мы вышли с настроем перевернуть ход игры, забить второй мяч, снова завязать борьбу, и нам удавалось это до самого конца. Мы не сдались и сумели вырвать победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Барселона» набрала 18 очков. Каталонцы гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.