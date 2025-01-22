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    Булыкин: Вполне возможно, что «Реал Сосьедад» будет искать варианты по аренде или продаже Захаряна

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    Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу игры Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Естественно, когда ты играешь за границей, то там другие тренировки, быт и еда, поэтому другое настроение. К этому всему нужно адаптироваться. В Испании конкурентоспособный футбол. Самое главное даже на тренировках проявлять себя на максимуме. Для меня странно, почему у Арсена там не получается. Видимо, травмы не дают ему показать свой уровень. Мы делаем Захаряну скидки на адаптацию и травмы, но там таких скидок не делают, могут посчитать трансфер неудачным и расстаться с футболистом.

    Вполне возможно, что "Реал Сосьедад" будет искать варианты по аренде или продаже Захаряна, если у него не получится выйти на свой уровень. В клубе ждали совершенно другого от Арсена. Если Захарян хочет остаться там, надо искать варианты продолжения карьеры в Испании, а не рассматривать возвращение в Россию», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

    Напомним, что в этом сезоне Захарян еще не появлялся на поле из-за травм.

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