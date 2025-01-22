«Болонья» — «Борусиия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

«Болонья» Фото: globallookpress.com
Победа получилась волевой. На гол Серу Гирасси хозяева ответили точными ударами Тийса Даллинги и Сэмюэля Айлинга.
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Болонья — Боруссия Д 2:1
Голы: 0:1 Серу Гирасси (пенальти) (15'), 1:1 Тёйс Даллинга (71'), 2:1 Сэмюэл Айлинг Джуниор (72') Болонья: Лукаш Скорупски, Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Джон Лукуми (Николо Казале, 64'), Хараламбос Ликояннис, Ремо Фройлер (Йенс Одгор, 46'), Томмазо Побега (Никола Моро, 87'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 35'), Дан Ндой, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 64') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Джейми Байно-Гиттенс, Джованни Рейна (Эмре Джан, 64'), Феликс Нмеча, Паскаль Грос (Ян Коуту, 75'), Серу Гирасси (Юлиан Брандт, 76'), Жюльен Дюранвиль (Карим Адейеми, 64'), Максимилиан Байер Предупреждения: Эмиль Хольм (13'), Ремо Фройлер (19'), Джон Лукуми (60'), Максимилиан Байер (62'), Карим Адейеми (81'), Ян Коуту (82'), Юлиан Рюэрсон (89'), Льюис Фергюсон (90 + 1')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Благодаря победе «Болонья» набрала пять очков и поднялась на 27-е место в турнирной таблице Серии А. У «Боруссии» осталось 12 баллов и 14-я строчка.