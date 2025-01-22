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    Ламин Ямаль и Рафинья«Бенфика» — «Барселона». Онлайн
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    «Болонья» добыла волевую победу в матче с «Боруссией»

    «Болонья» — «Борусиия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» в родных стенах переиграла «Боруссию» из со счетом 2:1.

    «Болонья»
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    «Болонья»

    Победа получилась волевой. На гол Серу Гирасси хозяева ответили точными ударами Тийса Даллинги и Сэмюэля Айлинга.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Болонья — Боруссия Д 2:1
    Голы: 0:1 Серу Гирасси (пенальти) (15'), 1:1 Тёйс Даллинга (71'), 2:1 Сэмюэл Айлинг Джуниор (72') Болонья: Лукаш Скорупски, Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Джон Лукуми (Николо Казале, 64'), Хараламбос Ликояннис, Ремо Фройлер (Йенс Одгор, 46'), Томмазо Побега (Никола Моро, 87'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 35'), Дан Ндой, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 64') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Джейми Байно-Гиттенс, Джованни Рейна (Эмре Джан, 64'), Феликс Нмеча, Паскаль Грос (Ян Коуту, 75'), Серу Гирасси (Юлиан Брандт, 76'), Жюльен Дюранвиль (Карим Адейеми, 64'), Максимилиан Байер Предупреждения: Эмиль Хольм (13'), Ремо Фройлер (19'), Джон Лукуми (60'), Максимилиан Байер (62'), Карим Адейеми (81'), Ян Коуту (82'), Юлиан Рюэрсон (89'), Льюис Фергюсон (90 + 1')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Благодаря победе «Болонья» набрала пять очков и поднялась на 27-е место в турнирной таблице Серии А. У «Боруссии» осталось 12 баллов и 14-я строчка.

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