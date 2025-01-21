«Монако» и «Астон Вилла» сыграют между собой в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Монако»

«Монако» занимает 18-е место в общей таблице Лиги Чемпионов, набрав 10 очков в 6-ти матчах. На счету команды 3 победы, одна ничья и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 12:10. От восьмого места, которое дает прямой выход в 1/8 финала «Монако» отделяет три балла.

После резвого старта с тремя победами и ничьей коллектив Адольфа Хюттера проиграл в двух крайних турах. Сначала французский клуб ведя со счетом 2:1 дома отдал концовку «Бенфике» (2:3), пропустив дважды после 83-й минуты, а в крайнем матче без шансов уступил в гостях «Арсеналу» — 0:3.

В чемпионате Франции «Монако» занимает четвертое место в таблице по итогам 18-го тура. Монегаски не могут победить в четырех матчах кряду, дважды сыграв вничью и проиграв. В крайнем туре команда Хюттера уступила на выезде «Монпелье» (1:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» с 13-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Чемпионов. Команда из Бирмингема одержала 4 победы и по разу сыграла вничью и уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:3.

Подопечные Унаи Эмери начали с трех побед подряд над «Янг Бойз» (3:0), «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0), но затем немного сбавили обороты, уступив «Брюгге» (0:1) и поделив очки с «Ювентусом» (0:0). В крайнем туре «Астон Вилла» вырвала победу в гостях у «Лейпцига» — 3:2.

В чемпионате Англии бирмингемцы занимают восьмое место по итогам 22-х туров. Команда набрала неплохой ход, не проиграв ни разу в четырех последних матчах. На прошлых выходных «Астон Вилла» сыграла вничью на выезде с «Арсеналом» (2:2), отыгравшись со счета 0:2.

Стоит отметить, что «Монако» и «Астон Вилла» никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Астон Вилла» с коэффициентом 1.90.