Алфонсо Дейвис согласовал новый контракт с «Баварией»

в ближейшее время продлит контракт с

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение канадского защитника с мюнхенским клубом будет рассчитано до июня 2030 года.

Источник отмечает, что Дейвис будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон до уплаты налогов.

Действующий контракт Алфонсо с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что в переходе 24-летнего Дейвиса заинтересованы мадридский «Реал» и клубы несколько топ-клубов английской Премьер-лиги.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дейвиса в 50 миллионов евро.