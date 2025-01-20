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    «Спартак» сыграл вничью с «Черноморцем», пропустив три гола во втором тайме

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    Московский «Спартак» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    Матч завершился со счетом 3:3.

    «Спартак» все свои голы забил в первом тайме — отличились Манфред Угальде, Маркиньос и Наиль Умяров.

    После перерыва за красно-белых играли молодые футболисты из «Спартака-2». «Черноморец» поразил ворота московского клуба на 60-й, 75-й и 80-й минутах.

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    • В понедельник во второй половине дня «Спартак» вернется в Москву. После нескольких выходных команда Деяна Станковича отправится на второй сбор, который пройдет в ОАЭ.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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