«Спартак» сыграл вничью с «Черноморцем», пропустив три гола во втором тайме

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
Матч завершился со счетом 3:3.
«Спартак» все свои голы забил в первом тайме — отличились Манфред Угальде, Маркиньос и Наиль Умяров.
После перерыва за красно-белых играли молодые футболисты из «Спартака-2». «Черноморец» поразил ворота московского клуба на 60-й, 75-й и 80-й минутах.
В понедельник во второй половине дня «Спартак» вернется в Москву. После нескольких выходных команда Деяна Станковича отправится на второй сбор, который пройдет в ОАЭ.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.