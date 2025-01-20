Шерки может стать игроком «Баварии»

Один из главных талантов французского «Лиона»может сменить клуб в ближайшее время.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, интерес к 21-летнему французу проявляет мюнхенская «Бавария», которая готова заплатить за Шерки 22-23 млн евро.

Немецкий клуб в качестве первого номера на позицию вингера рассматривает Джейми Гиттенса из дортмундской «Боруссии» и Нико Уильямса из «Атлетика» из Бильбао. Если их не получится заполучить, то «Бавария» переключится на Шерки.

В этом сезоне 21-летний француз провел 14 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Шерки является воспитанником «Лиона» и дебютировал в основном составе за него в 16-летнем возрасте. В составе сборной Франции он выиграл Олимпиаду-2024.