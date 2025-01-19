Тренер «Аталанты» Гасперини: Такое поражение трудно принять

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с(2:3).

«Такое поражение трудно принять, учитывая качество нашей игры и статистику, но это футбол. Не умаляю достоинств "Наполи", но с таким исходом тяжело смириться.

Мы играем каждые три дня, и бывают матчи, когда не удается показать лучший футбол, но за последние несколько недель мы встречались с "Лацио", "Ювентусом", "Интером" и "Наполи" — с лучшими итальянскими клубами.

Сегодня мы, пожалуй, заплатили высокую цену — в других матчах нам везло больше, но в целом я увидел отличную игру», — сказал тренер «Аталанты» Football Italia.

После этого матча «Аталанта» занимает 3-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. В следующем матче чемпионата Италии команда из Бергамо сыграет против «Комо» 25-го января.