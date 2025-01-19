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    «Фиорентина» в большинстве не смогла одолеть «Торино»

    «Фиорентина» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью 1:1.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    На гол Мойзе Кина гости ответили точным ударом Гвидаса Гинейтиса.

    Отметим, что «Фиорентина» с 38-й минуты играла в большинстве после удаления Али Дембеле у «Торино».

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Торино 1:1
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (38'), 1:1 Гвидас Гинейтис (70') Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Робин Гозенс, Майкл Фолоруншо, Роландо Мандрагора (Риккардо Соттиль, 76'), Ясин Адли, Андреа Кольпани (Кристиан Куаме, 90'), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 76'), Dodo Торино: Ваня Милинкович-Савич, Борна Соса (Адам Масина, 62'), Сауль Коко, Гильермо Марипан, Али Дембеле, Никола Влашич (Алию Н'Джи, 57'), Адриен Тамез (Гвидас Гинейтис, 57'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Че Адамс, Янн Карамо (Marcus Pedersen, 85') Предупреждения: Али Дембеле (27'), Али Дембеле (33'), Мойзе Кин (45'), Алию Н'Джи (78'), Робин Гозенс (90 + 1'), Майкл Фолоруншо (90 + 3')

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» набрала 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. У «Торино» 23 балла и 11-я строчка.

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