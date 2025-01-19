Энрике — об игре с «Лансом»: Трудно атаковать соперника, который так хорошо обороняется

Главный тренервысказался о волевой победе своей команды в матче 18-го тура французской Лиги 1 против(2:1).

«Матч был очень сложным и прошел в упорной борьбе. Все игры тяжелые, трудно атаковать соперника, который так хорошо обороняется, показывая характер и агрессивность.

Мы хорошо начали, контролировали игру, но во второй половине первого тайма появились проблемы — "Ланс" стал действовать опаснее в атаке.

Во втором тайме мы выглядели лучше и создали больше моментов. До перерыва нам не хватало темпа, и мы поняли, что нужно больше глубины в атаке», — сказал тренер ПСЖ Луис Энрике BeIN Sports.

После этого матча парижская команда занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. В следующем поединке чемпионата Франции парижане сыграют против «Реймса» 25-го января.