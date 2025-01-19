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    Энрике — об игре с «Лансом»: Трудно атаковать соперника, который так хорошо обороняется

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о волевой победе своей команды в матче 18-го тура французской Лиги 1 против «Ланса» (2:1).

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Матч был очень сложным и прошел в упорной борьбе. Все игры тяжелые, трудно атаковать соперника, который так хорошо обороняется, показывая характер и агрессивность.

    Мы хорошо начали, контролировали игру, но во второй половине первого тайма появились проблемы — "Ланс" стал действовать опаснее в атаке.

    Во втором тайме мы выглядели лучше и создали больше моментов. До перерыва нам не хватало темпа, и мы поняли, что нужно больше глубины в атаке», — сказал тренер ПСЖ Луис Энрике BeIN Sports.

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