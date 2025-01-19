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    Тренер «Хетафе»: Ничья с «Барселоной», как победа

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    Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас высказался о матче с «Барселоной» (1:1).

    Пепе Бордалас
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    Пепе Бордалас

    «Нам противостояла команда, которая находится в лучшей форме. Это очко воспринимается нами как победа.

    Это было еще одно упражнение на выживание перед лицом стоящих перед нами проблем. Это большая заслуга игроков. Секрет — не что иное, как работа. Команда продемонстрировала все: порядок, стремление быть вместе, помогать друг другу, интенсивность... Перед лицом великолепной "Барселоны", в которой есть отличные индивидуальности.

    Нам нравится высокая оборона, нашей целью было не допустить объединения игроков "Барселоны". В момент голе Кунде мы не смогли хорошо закрыться, но не сломались и добились ничьей.

    "Хетафе" очень хорошо действовал в обороне, и нам удалось набрать очко, в котором мы очень нуждались. Ничья доставляет нам удовольствие из-за формы соперника. Я поздравляю всех своих игроков, потому что они проделали потрясающую работу», — цитирует Бордаласа Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Барселона» (39 очков) — третья, «Хетафе» (20 баллов) — 17-й.

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